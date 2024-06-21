Российский Telegram-канал ASTRA пишет, что в ночь на пятницу, 21 июня, по казарме войсковой части 33859 противовоздушной обороны страны-агрессора в селе Воронцовка Краснодарского края был нанесен удар ракетой неустановленного типа, информирует «НБН».

Источники в экстренных службах региона заявили, что в результате прилета здание казармы получило повреждения, 9 российских захватчиков стали «грузом 300».

Ни местные власти, ни оборонное ведомство государства-террориста об обстреле войсковой части ПВО РФ под Ейском не сообщали.

Напомним, что сегодня ночью в ходе атаки на Краснодарский край противовоздушная оборона «второй армии мира» ударила по своему транспортно-боевому вертолету Ка-29. Российские СМИ раскрыли детали инцидента.