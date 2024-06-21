Российский оккупант Егор Гузенко в своем Telegram-канале «Тринадцатый.» в пятницу, 21 июня, написал, что ночью силы противовоздушной обороны страны-агрессора нанесли удар из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» по Ка-29 российских «освободителей» в Анапе, информирует «НБН».

Сообщается, что в Краснодарском крае захватчики подняли транспортно-боевой вертолет для поисков украинских безэкипажных катеров. В ходе выполнения задания Ка-29 ПВО «освободителей» из ЗРПК сбила его. В результате инцидента погибли 4 члена экипажа.

По предварительной информации, силы противовоздушной обороны «второй армии мира» «отминусовали» свой боевой вертолет из-за неисправности системы «свой-чужой».

Telegram-канал Fighterbomber пожаловался, что Силы обороны Украины применили новую тактику в ходе атаки на Краснодарский край – защитники одновременно выпустили безэкипажные катера и беспилотники, что помогло ПВО РФ «демилитаризировать» свой Ка-29.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили о поражении Силами обороны в Краснодарском крае мест хранения и подготовки к использованию «Шахедов».