Представитель ГПСУ в эфире национального телемарафона заявил, что у «второй армии мира» на сегодня нет достаточного количества сил и средств для наступления и продвижения на Сумском направлении. При этом угроза для региона со стороны страны-агрессора все же сохраняется, информирует «НБН».

По словам Демченко, важно осознавать потенциальную опасность наступления путинских оккупационных войск. На примере Харьковщины, захватчики в любой момент могут начать боевые действия в Сумской области, чтобы растянуть силы ВСУ.

Спикер Госпогранслужбы отметил, что РФ не накопила достаточно сил для вторжения на территорию Сумщины, однако защитники осознают всю опасность и готовятся к любому развитию событий.

Напомним, Демченко прокомментировал Госпогранкомитета Беларуси относительно увеличения численности подразделений Сил обороны Украины на границе.