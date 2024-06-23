О том, как наши пограничники эффективно уничтожили несколько единиц артиллерийской и автотехники врага на Бахмутском направлении, пишет «НБН», ссылаясь на видеоматериал боевой работы, размещенный в официальном Telegram-аккаунте Госпогранслужбы Украины.

На любопытных видеокадрах задокументирована результативная боевая работа, проведенная операторами FPV-дронов бригады «Помста». В частности, пограничникам удалось, применив лишь беспилотники, «деактивировать» пять единиц техники и систем вооружений армии Путина.

Речь идет о фактической «демилитаризации» двух 122-мм гаубицы Д-30, одного наблюдательного комплекса оккупантов, одного УАЗика «буханки» и одного баги, с чем можно ознакомиться чуть ниже:

Ранее мы писали о том, что в ВМС подтверждали ликвидацию живой силы и техники РФ в Краснодарском крае 21 июня.