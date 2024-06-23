О том, что ночью на пятницу, 21 июня, Украина провела успешную атаку ударными беспилотниками на места хранения/ подготовки к использованию российско-иранских дронов-камикадзе, включая учебные корпуса, пункты координирования/управления и связных расчетов данных беспилотников, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль ВМС ВСУ.

Как стало известно, пятничной ночью, в Краснодарском крае, помимо вражеских средств поражения, также были «отминусованы» высококвалифицированные инструкторы, подготавливающие техперсонал к обслуживанию запусков БПЛА «Герань-2/Шахед».

Кроме того, устранены и оккупанты-курсанты, обученные нанесению ударов по мирным городам Украины с помощью иранских беспилотных систем.

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