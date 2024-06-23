О том, что жителям Львова, Одессы и Днепра чаще всего приходится сталкиваться с просьбами «дать на лапу» в больницах и поликлиниках, чтобы получить необходимые, якобы «бесплатные услуги», пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу IRI.

Как стало известно, жителям указанных областных центров, дававшим взятки на протяжении последних двух лет, не менее 24 процентов осуществляли такие сомнительные действия именно в различных медучреждениях.

При этом, реже всего на вышеописанную «врачебную коррупции» наталкивались обыватели Чернигова — лишь 9 процентов из числа тех, кто незаконно обогащал различных госслужащих, так или иначе «подмазывал» медиков. Следует отметить, что столица Украины в этом своеобразном антирейтинге, оказалась на 12 месте, поскольку набрала усредненный показатель — 17 процентов.

В целом, список коррупционных городов Украины выглядит нижеуказанным образом:

Фото — nv.ua

Ранее мы писали о том, какой процент граждан готов отказаться от членства Украины в НАТО ради завершения войны с РФ.