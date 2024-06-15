О том, что на данный момент почти 80 процентов украинских респондентов одобряют вступление в страны в НАТО, а еще не менее 90 процентов — интеграцию в Евросоюз, пишет «НБН», ссылаясь на статистику, озвученную исполнительным директором Киевского международного института социологии (КМИС) Антоном Грушецким для портала «Эспрессо».

По словам Грушецкого, несмотря на относительную стабильность указанных цифр, фиксируемую в течение последних нескольких лет, украинцы все же более критически относятся к данным структурам, однако полностью не отказываются от подобных целей, осознавая, — «что только НАТО и ЕС является безопасным будущим для нас и наших детей».

Таким образом, готовы пойти на уступки [Путину], лишь около 20 процентов украинцев: речь идет об отказе от членства Украины в НАТО взамен на прекращение войны с РФ. При этом, идентичный показатель с Европейским Союзом еще ниже.

Ранее мы писали о том, что соцопрос КМИС показал сколько украинцев считает главной целью России в войне.