Генерал в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer заявил, что Силы обороны Украины могут отрезать Крым от поставок оружия из РФ и нужно сделать все, чтобы воплотить соответствующий план, информирует «НБН».

По словам главного разведчика Украины, он не верит в применение оккупантами тактического ядерного оружия в случае угрозы потери контроля над захваченным полуостровом по двум причинам. Начальник ГУР сообщил, что он знает, что там на самом деле происходит, а также осведомлен о реальных характеристиках ядерного вооружения «второй армии мира».

Буданов добавил, что у ВСУ нет больших концентраций войск, по которым россиянам было бы уместно наносить ядерный удар, а пробивать дыры в линиях обороны защитников армия Путина может и обычными средствами ведения боевых действий.

Военачальник подчеркнул, что, помимо этого, нанесение ядерного удара привело бы к большим политическим рискам для главы Кремля.

Также в интервью генерал рассказал, чем наша страна отвечает на значительное превосходство путинских войск в живой силе.