Начальник ГУР МОУ отметил, что ВС РФ значительно превосходят ВСУ в живой силе, на что наша страна отвечает оккупантам боевыми технологиями, информирует «НБН» со ссылкой на американское издание The Philadelphia Inquirer.

По словам военачальника, Силы обороны заменяют бойцов на фронте, когда это возможно, новыми типами БПЛА и средствами РЭБ. Генерал объяснил, что в боевых действиях с РФ технологии будут играть важную роль, чтобы наша страна не вела войну до последнего украинца.

Главный разведчик страны признался, что он является фанатом ведения войны против российских захватчиков с помощью БПЛА дальнего радиуса действия. Он отметил, что применение беспилотников на территории РФ лишает главу Кремля Владимира Путина возможности притворяться перед россиянами, что так называемая «СВО» не затрагивает их.

Использование БПЛА на данном этапе боевых действий для страны-агрессора пока не критично, однако жители ее европейской части чувствуют, что война продолжается, что влияет на их моральный дух.

Ранее военачальник рассказал, что может разрушить эффект от кремлевской пропаганды внутри государства-террориста.