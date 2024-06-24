Селезнев сообщил, что сейчас в морском порту Мариуполя россияне разгружают корабли, которые доставляют грузы военного назначения. Также там был зафиксирован заход танкера, что свидетельствует о доставке большой партии горюче-смазочных материалов.

По словам полковника, такая активность российских оккупантов указывает на их подготовку к масштабному наступлению, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Военный эксперт считает, что в ближайшее время стоит внимательно наблюдать за событиями, которые будут разворачиваться на юго-западе Донетчины и на юге Запорожья. Экс-спикер Генштаба ВСУ предполагает, что именно на этих территориях путинские оккупационные силы перейдут к более активному наступлению.

Ранее советник мариупольского мэра Петр Андрющенко объяснил, почему во временно захваченном городе стало больше вражеской инженерной техники.