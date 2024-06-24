Повх в эфире национального телемарафона рассказал, что за последние сутки ситуация на Харьковском направлении особо не изменилась – в Волчанске идут бои, ВС РФ продолжают атаковать область. 23 июня захватчики нанесли в направлении наших позиций в регионе 20 авиаударов, 19 ударов беспилотниками и осуществили 368 обстрелов.

Представитель ОТГВ «Харьков» отметил, что за сутки убитыми и ранеными «вторая армия мира» потеряла 145 оккупантов, а также 17 единиц техники и 56 БПЛА. Помимо этого, защитники «отминусовали» 36 укрытий и 1 стартовую площадку для дронов, информирует «НБН».

По его словам, РФ накопила столько сил, чтобы ежедневно несколько раз отправлять в пешие атаки по несколько подразделений без поддержки техники, так как захватчики зажаты артиллерией и FPV-дронами ВСУ в использовании танков и бронемашин.

Напомним, 23 июня армия Путина ударила по Харькову КАБами. Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о жертвах вражеской атаки на областной центр.