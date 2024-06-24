В понедельник, 24 июня, гарант поздравил воинов Центра специальных операций «А» СБУ с 30-летием основания ЦСО. По словам украинского лидера, это незаменимое и одно из лучших боевых подразделений нашей страны, боевые результаты которого положительно повлияли на все стратегические битвы в ходе войны с РФ, информирует «НБН».

Глава государства сообщил, что именно Центр специальных операций «А» СБУ нужно благодарить за сокращение экономического потенциала государства-террориста за счет атак на нефтеперерабатывающие предприятия.

Зеленский заявил, что украинские дроны поразили более 30 НПЗ, нефтебаз и терминалов на территории страны-агрессора. Президент подчеркнул, что для беспилотников спецслужбы расстояние в 1500 км – уже не проблема.

Президент добавил, что вместе с успехами ГУР МОУ и ВСУ – это весомые результаты, которые приближают нашу победу и обеспечивают ощутимую ответственность РФ за ее военные преступления.

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, чем Силы обороны отвечают на значительное превосходство армии Путина в живой силе.