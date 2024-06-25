Дудукалов сообщил, что «власти» Бердянска подвергают опасности местных жителей, так как не используют во временно захваченном городе сигналы воздушной тревоги, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам чиновника, российские оккупанты не хотят признавать существование опасности. Кроме того, неоднократно поступали сообщения о том, что укрытия, которые «освободители» пытались обустраивать в Бердянске в предыдущие два года, не для всех.

Заместитель главы Бердянского районного совета обратил внимание на то, что в порту, где сосредоточено много захватчиков, часто раздается сигнал воздушной тревоги, который по городу практически не слышен.

Как объяснил Дудукалов, россияне стремятся создать картинку спокойной жизни в Бердянске, чтобы отдыхающие из Донецкой и Луганской областей не слышали сигналы воздушной тревоги.

Как сообщалось, полковник ВСУ указал на признаки подготовки ВС РФ во временно захваченном Мариуполе к масштабному наступлению.