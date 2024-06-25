Грабский рассказал, что ядерный шантаж был последним аргументом россиян, однако он не принес им желаемого результата – угрозы кремлевского диктатора просто не сработали, информирует «НБН» со ссылкой на OBOZ.UA.

По словам эксперта, РФ в войне против Украины в основном использует советское оружие, ведь сейчас она не способна создавать качественное новое. Кроме того, страна-агрессор в своей истории никогда не проводила реальные ядерные испытания.

Грабский отметил, что Москва только пытается запугать Запад ядерными учениями. Однако, как он отметил, одно дело «подрисовывать» ракету, делать тестовые замеры, другое – выполнять отработку реальных алгоритмов.

Военный эксперт добавил, что Кремль уже использовал последние аргументы и ему уже нечем угрожать, поэтому теперь мы будем пугать агрессивную страну.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов объяснил, почему он не верит в применение ядерного оружия РФ в случае потери контроля Москвы над Крымом.