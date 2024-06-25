В аналитическом материале ISW отмечается, что ответственность за гибель людей в Севастополе 23 июня лежит на противовоздушной обороне российских захватчиков. В ходе ракетной атаки на город оккупанты сбивали воздушные цели прямо над пляжами, где отдыхали сотни людей, информирует «НБН».

Американские эксперты объяснили, что жертвы среди гражданских в Севастополе стали следствием перехвата ракеты ПВО «второй армии мира». В результате цель отклонилась от траектории полета и взорвалась над пляжем Учкуевка, что привело к гибели и ранениям отдыхающих.

Аналитики подчеркнули, что Украина не нацеливала ракеты на гражданское население временно оккупированного Крымского полуострова.

В ISW цитируют неназванного чиновника США, сообщившего журналистам Reuters, что ПВО РФ перехватила цель, которая должна была поразить пусковую установку захватчиков. В результате ракета взорвалась и засыпала осколками пляж в Севастополе.

Напомним, в Госдепе США отреагировали на жалобы россиян на гибель людей в Севастополе.