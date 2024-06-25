Майор Нацгвардии сообщил, что в районе Часового Яра на Донетчине ситуация остается напряженной, российские захватчики накапливают резервы живой силы и техники, а также наносят удары по позициям Сил обороны, используя авиацию и БПЛА, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Кожубенко, в районе обороны бригады «Рубеж» НГУ «освободители» продолжают пытаться захватить позиции защитников. Армия Путина постоянно задействует большое количество артиллерии и увеличила использование FPV-дронов. Он подчеркнул, что сейчас вражеских беспилотников стало в разы больше, поэтому ВСУ нуждаются в средствах радиоэлектронной борьбы.

Также ВС РФ пытались действовать на левом фланге в сторону Часового Яра, однако их усилия не принесли результата. Захватчики не смогли пересечь канал «Северский Донец-Донбасс».

Напомним, в ОТГВ «Харьков» рассказали о ситуации на фронте в области, высказавшись о тактике «второй армии мира».