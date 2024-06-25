Руководитель Харьковской ОВА заявил, что ВС РФ постоянно испытывают модифицированные боеприпасы, избрав в качестве плацдарма для соответствующих тренировок областной центр, информирует «НБН».

По словам чиновника, российские оккупанты пытаются адаптироваться и весь свой хлам, который они забирают со складов, использовать против мирных украинцев.

Начальник администрации напомнил, что в воскресенье, 23 июня, «вторая армия мира» ударила по территории частной школы КАБ-250 – эта авиационная бомба была с крыльями и GPS-модулем. Он добавил, что бомба УМПБ 30-Д стоит около 100 000 долларов.

Синегубов объяснил, что россиянам все дороже обходится использование ракетных систем, например, «Калибр», которые стоят около 10 миллионов долларов. С-400 будет стоить стране-агрессору около 2 миллионов долларов, а за одну ракету С-300 придется заплатить до 500 000 долларов.

Напомним, в Силах обороны сообщили о ситуации на Харьковском направлении, прокомментировав тактику врага.