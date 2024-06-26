Советник мэра Мариуполя в своем Telegram-канале сообщил, что 25 июня в 20:00 вошел в акваторию порта временно захваченного города и встал на шварт новый российский танкер, как и в предыдущем случае, без тотального движения вокруг. Андрющенко опубликовал соответствующие фотографии.

Соответствующее судно оккупантов стало четвертым, которое вошло в мариупольский порт за последние дни, информирует «НБН».

Фото – t.me/andriyshTime

Чиновник отметил, что было проанализировано состояние емкостей прямо напротив шварта танкера захватчиков. По его словам, здесь находятся большие танки, поврежденные во время боев за город, однако сейчас боевые машины отремонтированы и покрашены.

Также советник мэра считает, что с учетом швартовки судна можно предположить, что «освободители» хранят топливо именно здесь и явно не для нужд гражданских кораблей.

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Фото – t.me/andriyshTime

Как сообщалось, полковник ВСУ указал на признаки подготовки армии Путина в Мариуполе к масштабному наступлению.