О том, что Генпрокуратура России с января прошлого года отказалась от публикации официальной статистики преступности, судя по всему, вследствие роста насилия со стороны вышеописанных категорий бывших заключенных, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Как стало известно, в апреле текущего года, как минимум 107 россиян были убиты и еще 100 — тяжело ранены «ветеранами», вернувшимися с войны против Украины. При этом, вербовка осужденных во «вторую армию мира» и последствия такой методики для российского социума после их освобождения — осознанные практика и риск, на которые готов Кремль, ради продолжения войны в Украине.

Лишь несколько нардепов российской Госдумы не так давно выказали обеспокоенность касательно данного типа угрозы правопорядку из-за возвращения экс-заключенных, которые воевали в армии Путина: в частности, речь идет о главе парламентского комитета по вопросам защиты семьи, отцовства, материнства и детства Нине Останиной, заявившей российскому изданию «Газета» — таких преступлений станет больше, поскольку эти наемники, фактически не социализированы, и должны постоянно контролироваться правоохранительными органами, иначе общество останется без защиты.

Ранее мы писали о том, почему РФ изменила цели ракетных ударов перед прибытием F-16 в Украину.