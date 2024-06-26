Представитель ГУР МОУ в эфире национального телемарафона рассказал, что в июне выросло количество заявок российских «освободителей» в украинском государственном проекте «Хочу жить», информирует «НБН».

По словам спикера военной разведки, оккупантов, которые хотят сдаться в плен, стало больше в связи с активизацией боевых действий на севере нашей страны, в частности в Харьковской области, которые сопровождаются «мясными штурмами» путинских захватнических сил.

Юсов объяснил, что россияне, которые думали, что их не отправят на штурмы или рассчитывали, что им удастся отсидеться, теперь не хотят умирать. Он отметил, что некоторые из солдат «второй армии мира» действительно не хотят стать военными преступниками и пытаются сохранить свою жизнь.

Ранее представитель ГУР МОУ высказался о состоянии защитников, которых Украина вернула из российского плена вчера, 25 июня.