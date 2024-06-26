В ГУР отчитались о результатах работы «народного» спутника, приобретенного фондом Притулы

В пресс-службе ГУР МОУ заявили, что за почти два года работы специалисты украинской военной разведки с помощью космического аппарата ICEYE получали данные как на ВОТ, так и на других территориях планеты, где размещены силы и средства врага, пишет «НБН».

У Буданова сообщили, что за период использования «народного» спутника было сделано 4173 снимка объектов «второй армии мира». Космический аппарат ICEYE позволяет Силам обороны Украины отслеживать динамику движений личного состава путинских войск и раскрывать намерения врага.

Разведка с помощью спутника может видеть скопления даже тщательно замаскированных подразделений оккупантов, их техники, точно идентифицировать вид и тип самолетов, кораблей, установок ПВО, а также фиксировать уровень повреждений на объектах оккупантов, по которым был нанесен удар.

В ГУР добавили, что 38% полученной со спутника информации, было использовано для поражения объектов «второй армии мира».

Ранее у Буданова указали на нюанс с производством ракет в РФ.