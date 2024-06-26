В ходе пресс-конференции информационного агентства «Интерфакс-Украина» директор аналитического центра представил результаты соцопроса о доверии украинцев к политикам, чиновникам и общественным деятелям.

По словам Быченко, больше всего наши граждане доверяют главе государства Владимиру Зеленскому – 53,8%, сообщает «НБН».

Глава Центра Разумкова рассказал, что также также высокий уровень доверия украинцы продемонстрировали к руководителю Николаевской областной военной администрации Виталию Киму (45,8%), главе СБУ Василию Малюку (37,9%), министру иностранных дел Дмитрию Кулебе (42,8%), мэру Киева Виталию Кличко (40,9%) и волонтеру Сергею Притуле (40,8%).

Фото – Центр Разумкова

Ранее социологи КМИС выяснили, сколько граждан Украины считают, что власть нужно критиковать за неправильные действия даже во время войны в стране.