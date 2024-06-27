Командир противотанкового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады в эфире национального телемарафона сообщил, что сосредоточенные РФ оккупационные силы на северо-востоке Украины пытаются выйти на админграницы Луганщины, информирует «НБН».

По словам Романова, сейчас это главная задача путинских захватнических войск. В случае успеха российских «освободителей» в регионе кремлевская пропаганда будет создавать россиянам информационный повод для радости.

Помимо этого, как отметил представитель 3-й ОШБр, впоследствии армия Путина может нацелиться на логистический центр ВСУ на левобережье реки Оскол, расположенный в поселке Боровая Харьковской области.

Как сообщалось, в оперативно-тактической группировке войск «Харьков» рассказали о положении «освободителей», заблокированных на агрегатном заводе в Волчанске, перечислив, какие варианты действий есть у россиян.