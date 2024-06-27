Саранцев в эфире национального телемарафона сообщил, что ситуация в Волчанске на Харьковщине переменчива, там продолжаются бои. Часть «освободителей» все еще заблокирована защитниками на местном агрегатном заводе, информирует «НБН».

Он призвал прекратить создавать миф «мучеников Волчанска», отметив, что у заблокированных на предприятии российских оккупантов сейчас есть три варианта действий.

Представитель ОТГВ «Харьков» объяснил, что российские силы на предприятии могут сдаться в плен Силам обороны и предстать перед судом в нашей стране или предстать перед международным правосудием. Третий вариант развития событий – «освободители» предстанут перед судом Божьим.

Саранцев заверил, что в любом из этих сценариев защитники готовы максимально способствовать.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ достигли определенных успехов в Волчанске.