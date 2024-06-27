О том, что, проведя сравнение спутниковых фотоснимков за 25 и 26 июня, можно рассмотреть — площадь территории, охваченной пожаром на мысе Чауда, существенно увеличилась, — пламя дошло до построек войсковой части российско-оккупационной армии, пишет «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Радио Свобода».

Как следует из картографии расположения военных объектов Крымского полуострова, на мысе Чауда дислоцируется не только береговая и противовоздушная обороны «второй армии мира». В частности, Силы Обороны Украины располагают подтвержденной информацией — именно из этой местности государство-террорист регулярно выпускало по мирным городам барражирующий тип боеприпаса, или попросту — дроны-камикадзе «Герань-2/Шахед».

Ранее мы писали о том, что у Буданова показывали успешное поражение склада с боеприпасами в Воронежской области.