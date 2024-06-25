О том, что сегодня, 25 июня, на территории Ольховатского района Воронежской области РФ гремели взрывы и «цвела бавовна» вследствие эффективного поражения полевого склада с боеприпасами армии Путина, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны Украины.

Как стало известно, данная ночная операция проведена бойцами Департамента активных действий ГУР Минобороны Украины. В результате этой «акции», на складе со снарядами, общей площадью в 3,5 квадратного километра, возникло масштабное возгорание, с последующей детонацией боеприпасов, которая продолжается до сих пор. С учетом таких размеров склада, судя по всему, взрываться будет еще очень долго.

В ГУР предупредили о «высокостильной» реакции оккупантов, прозвучавшей на языке Толстого и Пушкина:

Ранее мы писали о том, почему дроновые атаки Украины на РФ не изменят ход войны, но истощат военный потенциал врага.