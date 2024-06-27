Издание Forbes цитирует аналитика Эндрю Перпетуа, который сообщил, что украинские беспилотники «отминусовали» 5 военных мотоциклов ВС РФ в феврале, 1 в марте, 13 в апреле, 56 в мае и 9 лишь за первую неделю июня. Десятки транспортных средств армии Путина были повреждены, информирует «НБН».

По словам эксперта, истощение запасов бронетехники после двух лет полномасштабной войны заставляет «освободителей» полагаться на дешевые мотоциклы для бездорожья, и эта идея оказалась очень опасной для них.

Несмотря на большие потери, россияне не спешат отказываться от этого транспорта: известно, что 5-я мотострелковая бригада, которая действует в районе города Красногоровка Донецкой области, сформировала специальный мотоциклетный взвод. Он дополняет основные боевые подразделения в прямых атаках, а также используется для эвакуации раненых и доставки грузов.

СМИ отмечает, что попытки прорыва украинской обороны пехотой и мотоциклами оказались для захватчиков катастрофическими, поскольку они слишком уязвимы к артиллерии и дронам ВСУ.

Напомним, в НГУ сообщили, каким оружием ВС РФ начали чаще атаковать в районе Часового Яра.