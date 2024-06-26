О том, в какой части Волчанска удалось преуспеть бойцам Сил обороны нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический материал Института изучения войны (ISW).

В частности, эксперты Института изучения войны, тщательно проанализировав геолокационные кадры, смогли твердо установить — защитники Украины результативно продвинулись вдоль улицы Соборная в Волчанске (северо-восточнее Харькова).

Кроме того, не прекращаются ожесточенные бои севернее Харькова, в окрестностях Липцов и Глубокого, а также северо-восточнее административного центра региона — все у того же Волчанска и населенного пункта Тихое.

Фото — understandingwar.org

Ранее наш информационный портал писал о том, что облпрокуратура рассказывала о последствиях российских авиаударов по Харьковщине.