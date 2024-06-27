Спикер МОУ в эфире национального телемарафона подтвердил, что ведомство не считает целесообразным и не поддерживает продление срока обновления данных военнообязанных граждан до 150 дней, информирует «НБН».

По его словам, в ведомстве считают, что военнобязанным, резервистам и призывникам достаточно 60 дней для выполнения соответствующей процедуры, что граждане могут сделать в ТЦК, ЦПАУ или за считанные минуты в приложении «Резерв+».

Представитель Минобороны объяснил, что сейчас нужно как можно скорее обновить учетную базу, чтобы государство знало, сколько украинцев готовы встать на защиту своей страны.

Ранее в оборонном ведомстве заявили, что приложение «Резерв+» получит функции, которые превратят его в электронный ТЦК.