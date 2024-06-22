О том, что вскоре в «Резерв+» появятся рекрутинг, онлайн-обучение и рассылка э-направлений на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК), пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную замглавой Министерства обороны Украины Екатериной Черногоренко для портала NV.

По словам Черногоренко, весь вышеописанный функционал, который, судя по всему, будет внедрен в «Резерв+» в ближайшее время, позволит потенциальному защитнику, помимо прохождения ВВК, направлять свое резюме посредством госприложения в воинскую часть, непосредственно его заинтересовавшую, а также «работать с тем командиром, с которым он чувствует себя максимально уверенным и эффективным».

Кроме того, в «Резерв+» появятся видеоуроки, тестирование и сертификаты. Таким образом, «цифровая команда» украинского оборонного ведомства стремится создать полноценный «электронный ТЦК/СП», что расширит возможности взаимодействие военнообязанного с этими структурами «исключительно с помощью смартфона».

Ранее мы писали о том, что в ВСУ называли условие для перелома в войне, указав на проблему с мобилизованными.