В пресс-службе Национальной гвардии Украины сообщили, что на Донетчине бойцы воинского формирования обнаружили бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 «Грач» российских оккупационных сил, который осуществлял боевой вылет.

Военные «демилитаризировали» самолет захватчиков, опубликовав соответствующие кадры, информирует «НБН».

Бойцы сводного расчета переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла» 31-й бригады НГУ оперативно и профессионально отработали по самолету «второй армии мира» – метким выстрелом из ПЗРК защитники сбили вражескую «птичку».

Отметим, что в Запорожской области Силы специальных операций ВСУ провели «демилитаризацию» личного состава и техники войск Российской Федерации. Бойцы показали кадры нанесения точных ударов FPV-дронами по оккупационным силам.