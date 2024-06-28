Главком ВСУ в своем Telegram-канале обратился к гражданам по случаю Дня Конституции. Военачальник отметил, что ни один народ в мире так жертвенно не борется за свою свободу и права, как жители нашей страны, информирует «НБН».

В то же время генерал напомнил гражданам, что основной закон государства предусматривает не только права и свободы, а и обязанности для каждого из них. По словам Сырского, в частности, статья 65 Конституции устанавливает обязанность для украинцев по защите независимости и территориальной целостности страны и является особенно символичной в момент борьбы с российскими оккупантами.

Военачальник отметил, что никто кроме украинцев не защитит их родину и призвал граждан вступать в ряды Сил обороны. Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что единство жителей нашей страны – наша сила, добавив, что он верит в победу Украины.

Отметим, что также по случаю Дня Конституции к украинцам обратился глава государства Владимир Зеленский.