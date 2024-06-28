В видеообращении гарант напомнил, что первое слово в Конституции и сердцах граждан – это «Украина», и наш народ защищает свою родину и ее право на достойное европейское будущее, информирует «НБН».

По словам главы государства, наша страна сейчас находится на пути в Европу, во всех смыслах этого слова. Зеленский подчеркнул, что Украина должна дойти, должна успешно преодолеть эту непростую дорогу.

Президент отметил, что этот тернистый путь нашей страны начался задолго до того, как она обрела независимость. Не одно поколение боролось за самостоятельную и европейскую Украину, и сегодня каждый житель нашей страны проходит такие же испытания.

Лидер украинцев считает, что российское вторжение показало, насколько сильно в нашем народе стремление к свободе, независимости и ценностям европейской цивилизации. Поэтому жители нашей страны с первых минут нападения оккупантов встали на ее защиту, доказав, что для них родина действительно на первом месте.

Зеленский добавил, что ежедневно украинцы доказывают преданность защите своей страны – герои на передовой и те, кто изменил свою жизнь ради этого.

Ранее гарант отреагировал на выдачу МУС ордеров на арест Шойгу и Герасимова.