О том, что вояки страны-агрессора продолжают ракетный террор южных регионов нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на фотосвидетельства, обнародованные в официальном Telegram-канале Сил обороны Юга.

Как стало известно, сегодня, в дневные часы, «вторая армия мира» нанесла удар баллистической ракетой, судя по всему, крылатым «Искандером-М» с кассетной составляющей, попадание которой пришлось по территории Одесской области. В результате очередного военного преступления государства-террориста вспыхнуло пшеничное поле. На данный момент не прекращается ликвидация масштабного возгорания, охватившего сельскохозяйственные угодья.

Пресс-служба Сил обороны Юга акцентировала:

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Убытки уточняются.

Фото — t.me/SJTF_Odes

Фото — t.me/SJTF_Odes

Фото — t.me/SJTF_Odes

Ранее мы писали о том, что росСМИ сообщали, сколько оккупантов были ликвидированы ракетами и дронами в Крыму с начала мая.