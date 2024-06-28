О том, что изменений в показателях радиационного или химического фона вследствие данных осадков в этом приграничном городе сейчас, 28 июня, не фиксируется, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале главы Сумской городской военной администрации (ГВА) Алексея Дрозденко.

По словам Дрозденко, пока за получением экстренной медицинской помощи обратился лишь один гражданин, у которого диагностировали аллергическую реакцию. После получения всего спектра медуслуг, этот пострадавший отказался от последующей госпитализации.

Кроме того, городские власти обращались к специалистам Сумского областного центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины, стремясь выяснить все надлежащие обстоятельства. В частности, ожидается получение результатов экспертизы частиц, пока продолжается работа в штатном режиме.

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