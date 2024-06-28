В пресс-службе 24-й ОМБр сообщили, что в Часовом Яре ценой титанических усилий воины бригады совместно с другими подразделениями продолжают сдерживать наступление российских оккупационных сил, информирует «НБН».

ВС РФ непрерывно атакуют в лоб, пытаются обойти Часов Яр с флангов. Штурмуют населенный пункт спецназовцы, десантники и отряды «Шторм V», которые состоят из бывших осужденных.

Путинские оккупационные силы беспощадно уничтожают город всеми средствами, которые есть у них в наличии, а также атакуют бойцов ВСУ FPV-дронами.

Человеческого ресурса у «второй армии мира» достаточно: на смену ликвидированным «освободителям» приходят новые и новые. В связи с этим защитники нуждаются в большем количестве БПЛА и огневых средств.

Как сообщалось, на Донетчине воины НГУ «отминусовали» штурмовик Су-25 ВС РФ из ПЗРК «Игла».