В ЦНС рассказали, что для наращивания темпов паспортизации на временно захваченных территориях Украины оккупанты подняли тарифы на коммунальные услуги. Россияне, уничтожив экономику в этих регионах, делают местное население более зависимым от «властей», информирует «НБН».

Захватчики анонсировали повышение коммунальных тарифов на 15%, заявив, что жители ВОТ могут получить субсидию исключительно при наличии гражданства страны-агрессора. С помощью этого метода россияне рассчитывают нарастить темпы паспортизации среди украинцев в оккупации.

В ЦНС обратили внимание на то, что у большинства жителей временно захваченных регионов нет возможности платить установленные «освободителями» тарифы. При этом для РФ с экономической точки зрения нецелесообразно поднимать цены на коммунальные услуги, однако есть «политический интерес».

Ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что на ВОТ местные «власти» формируют отряды из детей и подростков для принудительной работы в стране-агрессоре.