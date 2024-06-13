О том, что подобные «трудовые отряды», в течение этого летнего сезона, задействуют в различных регионах государства-террориста, пишет «НБН», ссылаясь на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, принятие участие в вышеописанных летних «развлечениях» станет скорее принудительным, чем условно-добровольным, поскольку кураторы из Кремля уже составили планы для местных гауляйтеров — оперативно организовать и обеспечить отправку в РФ не менее 1 000 юных «добровольцев».

Помимо сферы строительства, девушек и парней Донбасса привлекут к обработке полей и работе санитарами в медицинских учреждениях, в то время, как российская молодежь прибудет на ВОТ Луганщины для организации пропагандистских мероприятий, как это анонсировали активисты молодежного движения партии Владимира Путина «Единая Россия».

Ранее мы писали о том, что в РФ закрываются десятки колоний из-за отправки заключенных на войну в Украину.