Около 19:30 в Сети сообщили о взрывах во временно оккупированном Севастополе. Telegram-канал «Крымский ветер» показал видео мощного взрыва и кадры дыма над городом – в результате прилета вспыхнул пожар, информирует «НБН».

Фото – t.me/Crimeanwind

Фото – t.me/Crimeanwind

По неподтвержденной информации, «бавовна» посетила Балаклавский район, где дислоцируется противовоздушная оборона путинских оккупационных сил. Также под ударом оказалась войсковая часть «второй армии мира» в районе села Флотское в этом же районе.

Фото – t.me/Crimeanwind

Другие паблики пишут, что в результате удара по Крымскому полуострову была поражена Балаклавская ТЭС.

Ранее военное движение «Атеш» показало фотографию ЗРК войск страны-агрессора вблизи пляжа в Севастополе. Российские захватчики разместили комплекс возле зоны отдыха, поставив под угрозу жителей города.