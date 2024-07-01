Партизаны «Атеш» сообщили, что во временно оккупированном Севастополе в Крыму россияне разместили зенитный ракетный комплекс «Тор М2КМ» в «идеальном» месте – прямо возле пляжа. В военном движении отметили, что враг в очередной раз поставил под угрозу местных жителей, информирует «НБН».

В подполье считают, что соответствующий кадр этого оружия «второй армии мира» – последнее фото этого комплекса, поскольку Силы обороны Украины на территории временно оккупированного Крымского полуострова планомерно уничтожают РЛС и ЗРК войск Российской Федерации, высвобождая своеобразный коридор к Керченскому мосту.

Фото — t.me/atesh_ua

Партизаны добавили, что незаконно построенной россиянами конструкции осталось жить недолго.

Ранее российские СМИ сообщили, сколько «освободителей» Силы обороны Украины ликвидировали с помощью ракет и БПЛА на территории Крыма с начала мая.