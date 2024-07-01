Американское издание The Washington Post пишет, что с апреля прошлого года по апрель 2024-го авиация «второй армии мира» «потеряла» в Белгородской области как минимум 38 планирующих бомб, информирует «НБН».

Журналисты предполагают, что соответствующие инциденты на территории страны-агрессора происходят из-за неисправных систем наведения этого вооружения.

Как пишет СМИ, речь идет об используемых российскими оккупантами больших боеприпасах времен СССР, системы наведения которых часто выходят из строя. В результате авиация РФ бомбит свою территорию. Это оружие не так точно, как крылатые ракеты, часто не попадает в цель, однако имеет мощную взрывную силу, которая наносит значительный ущерб.

Издание отмечает, что власти приграничного региона страны-агрессора часто не сообщают о падении бомб в области, либо сообщают о «несчастных случаях», обвиняя в этом Украину.

Ранее росСМИ подсчитали, сколько ФАБов за четыре месяца сбросили самолеты армии Путина на Белгородскую область.