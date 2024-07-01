Представитель ВМС ВСУ в эфире национального телемарафона прокомментировал падение обломков на пляже Учкуевка 23 июня во временно захваченном Севастополе. В результате инцидента были погибшие и пострадавшие среди гражданских, информирует «НБН».

Плетенчук заявил, что российская пропаганда лжет о том, что Силы обороны Украины целенаправленно атаковали пляж – в действительности жертвы в зоне отдыха были из-за работы крымской противовоздушной обороны армии Путина.

По его словам, если бы ВСУ хотели ударить по пляжу, там было бы намного больше жертв. Однако на видео, которые публикуют сами россияне, видно, что на прибережную зону упали обломки ракет ПВО РФ.

Спикер Военно-морских сил добавил, что это детали уникальной системы противовоздушной обороны оккупантов, которой нет на вооружении у армии Украины.

Ранее гибель людей на пляже Учкуевка в Севастополе прокомментировали аналитики Института изучения войны. Американские эксперты рассказали, на ком лежит ответственность за эти жертвы.