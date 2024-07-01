В аналитическом материале ISW отмечается, что глава Кремля рассчитывает на постепенное ползучее продвижение захватчиков в Украине до бесконечности, благодаря которому он достигнет главной цели войны – полностью уничтожит идентичность и государственность соседней страны, информирует «НБН».

Американские аналитики объяснили, что теория победы диктатора будет стимулировать его к затягиванию боевых действий на истощение, поэтому западные государства должны разрушить соответствующие планы Путина, предоставив Украине помощь для проведения контрнаступлений.

В ISW отмечают, что постепенно продвижение «освободителей» на фронте глава Кремля и военное руководство РФ, вероятно, считают гарантированным подходом для достижения успехов, чем проведение больших наступательных операций. Они не ставят ограничений по территориальным завоеваниям, так как в Москве неоднократно заявляли, что земли за пределами Донетчины, Луганщины, Херсонщины и Запарожья – часть России.

Эксперты пишут, что затяжная война будет стимулировать главу РФ открыто ставить новые территориальные цели. Постоянные требования диктатора демонстрируют, что он не намерен принимать ничего, кроме полной капитуляции Украины и будет рассматривать любые договоренности о прекращении огня как возможность подготовки ВС РФ для возобновления наступлений.

Отметим, что недавно российский лидер жаловался на Запад, который не хочет вникнуть в суть «мирных предложений» Москвы по Украине.