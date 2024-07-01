Гарант в интервью журналистке американского издания The Philadelphia Inquirer Труди Рубин выступил против идеи введения отбора украинцев для мобилизации через лотерею, как это когда-то практиковалось в Штатах, информирует «НБН».

По словам президента, наша страна борется за выживание, а между «выжить» и «лотерея» нет знака «равно». Такой подход к мобилизации был бы неэтичным для всех и несправедливым по отношению к защитникам, которые уже сдерживают врага на фронте.

Украинский лидер добавил, что мобилизация в нашей стране идет по плану, сформированному военным руководством. Зеленский уточнил, что именно командование ВСУ говорит, какое количество людей необходимо набрать в армию.

Отметим, что идея набора людей в вооруженные силы через лотерею возникла в США почти две сотни лет назад. Первую жеребьевку для набора призывников в армию в Штатах провели в 1863 году.

Как сообщалось, в День Конституции главком ВСУ Александр Сырский призвал украинцев вступать в ряды Сил обороны.