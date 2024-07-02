В аналитическом материале ISW отмечается, опубликованные 30 июня кадры с геолокацией демонстрируют нанесение ударов Силами обороны Украины по ограниченным позициям захватчиков в лесу и домах вблизи села Журавка на Сумщине, расположенного на расстоянии менее двух километров от границы со страной-агрессором, информирует «НБН».

Американские эксперты пишут, что пока нельзя сказать, установили ли оккупанты постоянное присутствие на этих позициях и готовятся к более масштабной наступательной операции на Сумщине, либо позиции «освободителей» в приграничье области – результат ограниченного рейда захватчиков на территорию региона.

При этом аналитики не сомневаются, что целью любых наступательных действий путинских войск на Сумщине является отвлечение сил и средств ВСУ с других участков фронта.

Ранее в ISW высказались об ограниченном вторжении ВС РФ в село Рыжевка Сумской области в начале июня. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что российские оккупанты захватили этот населенный пункт.