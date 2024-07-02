Волошин в комментарии проекту «Суспільне Донбас» рассказал, что армия Путина с Торецкого направления пытается продвигаться к Часовому Яру Бахмутского района, информирует «НБН».

По его словам, российские захватчики регулярно осуществляют штурмы на этом направлении – проводят механизированные атаки в лоб Часового Яра, а также группами до 5 оккупантов пытаются прорваться в микрорайоны Канал и Новый.

Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что ВС РФ ужесточили наступление на Торецком направлении, опираясь на традиционные методы – вытеснение с позиций, окружение и блокировка логистики. Российские оккупационные силы хотят применить стратегию захвата Бахмута и Авдеевки, пытаются создать «клещи» и после выровнять фронт.

Напомним, в конце июня бойцы 24-й отдельной механизированной бригады заявили, что в Часовом Яре сложилась критически тяжелая ситуация. «Вторая армия мира» беспощадно уничтожает город.