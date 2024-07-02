Telegram-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники в Министерстве обороны РФ и среди захватчиков, которые находятся в Севастополе, заявил, что вчера две ракеты прорвали противовоздушную оборону и ударили по месту скопления «освободителей», информирует «НБН».

По словам одного из собеседников, в результате ракетного обстрела 26 оккупантов стали «грузом 200», около 20 получили ранения. Также «бавовна» уничтожила до 10 единиц техники. Захватчики потеряли один ЗРК С-300, весь расчет был ликвидирован.

Ранее Telegram-канал «Крымский ветер» сообщал, что в Севастополе вчера прилетело по двум местам, где находились оккупанты – в районе дислокации ПВО и по войсковой части.

Напомним, 2 июня в центре российского Курска вспыхнул масштабный пожар. В Сети пишут, что в городе огонь охватил военную базу путинских оккупационных сил.