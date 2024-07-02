Исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в 11:13 сообщил, что в центре города 60 сотрудников МЧС РФ, задействовав 10 единиц спецтехники, тушат пожар. Возгорание удалось локализовать, информирует «НБН».

По словам путинского чиновника, информация о пострадавших в результате пожара не поступала. Глава региона добавил, что причины ЧП устанавливаются, не став сообщать, где именно произошло возгорание.

В то же время местные Telegram-каналы и мониторинговые группы пишут, что в центре Курска огонь охватил военную базу «второй армии мира», публикуя кадры пожара.

Фото – t.me/zhest_kursk_146

Напомним, вечером 1 июля было неспокойно во временно захваченном Севастополе – город посетила мощная «бавовна». В Сети пишут, что под ударом оказалась войсковая часть и место дислокации противовоздушной обороны ВС РФ.