Командующий ВС ВСУ в своем Telegram-канале написал, что в очередной раз «уничтоженные» российскими пропагандистами самолеты украинской армии продолжают успешно выполнять боевые задачи, ликвидируя военные объекты путинских оккупационных сил в глубоком тылу врага.

Военачальник сообщил, что вчера авиация Вооруженных сил Украины поразила склад боеприпасов российских оккупационных сил на территории Крымского полуострова, информирует «НБН».

Также генерал показал кадры «бавовны» под Севастополем, которые опубликовал Telegram-канал «Крымский ветер». Командующий Воздушными силами Украины дал понять, что взрыв на видео – момент удара авиации ВСУ по складу армии Путина.

Ранее российские СМИ сообщили о потерях личного состава и техники «второй армии мира» в результате ракетной атаки на Севастополь 1 июля.