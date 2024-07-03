В интервью «Украинской правде» Притула признался, что однажды он отказался брать донат на украинскую армию у одного влиятельного человека. Волонтер не стал раскрывать его имя, но дал понять, что он связан с политикой и бизнесом.

По словам телеведущего, деньги от этого человека все же дошли до защитников – средства согласился взять другой благотворительный фонд, информирует «НБН».

Притула отметил, что в интересах Вооруженных сил Украины можно было брать донат и у «черта лысого». Однако он не хотел быть связанным с этим человеком каким-нибудь кейсом, поэтому к нему отправили представителей другого фонда, которые взяли деньги.

Волонтер рассказал, что его фонд не берет средства у определенных лиц из-за их противоречивой репутации. Также донаты на армию не принимаются от бизнесов, которые хотят «отбелить» свою репутацию за счет фонда. Эти люди могут быть патриотами, поддерживать ВСУ, но работать в компаниях, которые признаны спонсорами терроризма и были в списке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Напомним, в конце июня в Главном управлении разведки Минобороны сообщили о результатах работы «народного» спутника, приобретенного фондом Сергея Притулы на донаты украинцев.